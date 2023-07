AKW Saporischschja : Ukrainer werden auf atomare Katastrophe vorbereitet

In mehreren Twitter-Beiträgen wird ein Clip gezeigt, der aktuell im ukrainischen Fernsehen zu sehen sein soll. Die Bevölkerung wird über die Verhaltensweisen im Falle einer nuklearen Katastrophe aufgeklärt. Twitter

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verdächtigt Russland einer bevorstehenden Provokation am Atomkraftwerk Saporischschja. «Wir haben jetzt von unserem Geheimdienst die Information, dass das russische Militär auf den Dächern mehrerer Reaktorblöcke des AKW Saporischschja Gegenstände platziert hat, die Sprengstoff ähneln», sagte Selenskyj am Dienstag in seiner täglichen Videoansprache. Dies diene möglicherweise dazu, einen Anschlag auf die Anlage im Süden des Landes zu simulieren, mutmaßte der Staatschef. Er forderte internationalen Druck auf Moskau, um das zu verhindern.

Die Open-Source-Intelligence «OSINTdefender» meldete derweil, dass in den Städten Enerhodar und Mariupol sowie in der Nähe des Kernkraftwerks Saporischschja Ausrüstung und Personal der mobilen Strahlungseinheiten des russischen Ministeriums für Verteidigung und Katastrophenschutz gesichtet worden seien. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

«Leider gab es keine rechtzeitige und breite Reaktion auf den Terroranschlag gegen das Wasserkraftwerk Kachowka. Und das kann den Kreml zu neuen Übeltaten inspirieren», sagte Selenskyj. Im Juni hatte eine Explosion den Kachowka-Staudamm zerstört. Hunderte Ortschaften wurden überflutet. Die Ukraine und der Westen werfen Russland die Zerstörung vor. Moskau dementiert und beschuldigt seinerseits Kiew der Tat.

Sorge ist auch international groß

Russische Truppen haben kurz nach Beginn des von Kremlchef Wladimir Putin befohlenen Angriffskriegs gegen die Ukraine das AKW Saporischschja besetzt und halten es seither unter Kontrolle. Mehrfach ist die Anlage unter Beschuss geraten, wofür sich beide Kriegsparteien gegenseitig verantwortlich machen. International ist die Sorge vor einer Atomkatastrophe groß – auch wenn das Kraftwerk inzwischen in den Kaltbetrieb versetzt wurde.



Der Open-Source-Intelligence-Account «OSINTdefender» schrieb am Dienstagmorgen gegen sieben Uhr, dass es «bisher keine Berichte über irgendeine Art von Provokation oder Angriff auf das Kernkraftwerk Saporischschja gibt». Sowohl russische als auch ukrainische Quellen hätten behauptet, dass in den nächsten 24 bis 48 Stunden «etwas» kommen würde. Noch seien 24 Stunden übrig.