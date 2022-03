Mallorca : Ukrainer wollte Jacht eines Russen versenken

Das Problem ist jetzt: Wegen der Ermittlungen darf der Mann das Land nicht verlassen. Dabei hat er schon einen Flug nach Polen gebucht, um in der Ukraine zu kämpfen.

Auf Mallorca hat ein ukrainischer Seemann als Reaktion auf die Invasion seines Heimatlandes nach Berichten versucht, die Jacht seines russischen Arbeitgebers zu versenken. Die Polizei der spanischen Urlaubsinsel nahm den Mann am Sonntag fest, wie die Regionalzeitungen «Diario de Mallorca» und «Última Hora» sowie andere spanische Medien am Montag unter Berufung auf die mallorquinischen Behörden meldeten. Die Polizeieinheit Guardia Civil (Zivilgarde) in Palma bestätigte auf Anfrage diese Berichte.