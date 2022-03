Dramatischer Anruf : Ukraines Präsident Selenskyj fürchtet um sein Leben

Der ukrainische Präsident habe ein Telefonat mit den Worten begonnen, er melde sich aus einem Land, wo er nicht mehr wisse, wie lange es bestehe.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fürchtet, nach Worten von Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), um sein Leben. Nehammer berichtete am Donnerstag in Wien von einem dramatischen Telefonat mit Selenskyj: «Der ukrainische Präsident hat mit den Worten begonnen, er meldet sich aus einem Land, wo er nicht mehr weiß, wie lange es besteht, und er meldet sich als Präsident ohne zu wissen, wie lange er noch am Leben ist.»

Ukrainische Führung bleibe im Land

Die ukrainische Führung bleibt nach eigenen Angaben trotz russischer Angriffe im Land. «Der Präsident ist an seinem Platz, die Regierung ist an ihrem Platz, das Parlament ist an seinem Platz», sagte Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk am Donnerstag in Kiew. Sie widersprach Berichten, dass Kabinettsmitglieder an einen sicheren Ort gebracht worden seien. «Niemand geht irgendwohin», sagte die Ministerin für die Wiedereingliederung der besetzten Gebiete. «Wenn das Euer Ziel ist, Russland, so solltet Ihr wissen, dass wir bis zum Ende bei unserem Volk ausharren werden.»