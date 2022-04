Luxemburg : Ukrainische Flüchtlinge feiern Ostern fern der Heimat

LUXEMBURG – Auch wenn in ihrer Heimat der Krieg tobt, halten die ins Großherzogtum geflüchteten Ukrainer an ihren Traditionen fest, um ein Stück Normalität zu erfahren.

In einem kleinen umgebauten Raum in der Rue de Rollingergrund verzieren ein Dutzend Frauen und einige Kinder Pysanky, traditionelle ukrainische Ostereier. Der Kurs wird von Kateryna, einer Englischlehrerin an der International School of Luxembourg, geleitet. Sie nutzt die Schulferien, um eine Methode zu erklären und weiterzugeben, die sie in jungen Jahren in einer ukrainischen Kunstschule gelernt hat.