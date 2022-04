Moskwa schwer beschädigt : Ukrainische Rakete trifft das russische «Go f*ck yourself»-Kriegsschiff

Die Moskwa ist das wichtigste Schiff der russischen Schwarzmeerflotte. Nun wurde es von einer ukrainischen Rakete schwer beschädigt. Die Moskwa sorgte bereits zu Beginn des Kriegs international für Schlagzeilen.

Die Moskwa hatte zu Beginn des Kriegs die Schlangeninsel angegriffen. Die dort stationierten Soldaten antworteten auf die Kapitualtionsaufforderung: «Russian warship, go f*ck yourself!»

via REUTERS

Der Raketenkreuzer ist von einer ukrainischen Rakete getroffen worden. Das Bild zeigt den Raketenkreuzer am 10. April.

Das russische Kriegsschiff Moskwa ist laut russischen Staatsmedienberichten bei einer Explosion von Munition «schwer beschädigt» worden. «Infolge eines Feuers ist Munition auf dem Raketenkreuzer Moskwa detoniert. Das Schiff wurde schwer beschädigt», teilte das russische Verteidigungsministerium den Nachrichtenagenturen Tass und Ria Nowosti zufolge am Donnerstag mit. Die Ukraine hatte zuvor gemeldet, das wichtigste Schiff der russischen Schwarzmeerflotte beschossen zu haben.





Beim beschädigten Schiff handelt es sich um den Raketenkreuzer, der zu Beginn der russischen Invasion die Schlangeninsel angegriffen hatte. Die Besatzung des russischen Kriegsschiffs hatte die 19 auf der Insel stationierten Soldaten damals per Funk aufgefordert, die Waffen niederzulegen. Darauf antwortete der ukrainische Marineinfanterist Roman Hrybow: «Russian warship, go f*ck yourself!» Der knapp 32-Jährige wurde daraufhin zum Volkshelden. 19 ukrainische Marinesoldaten gerieten bei der Attacke in russische Gefangenschaft. Ende März wurden sie nach Angaben des ukrainischen Parlaments im Rahmen eines Gefangenenaustauschs mit Russland freigelassen. Landesweit wird der Spruch seitdem plakatiert und ziert T-Shirts sowie andere Souvenirs. Mittlerweile hat die ukrainische Post das Ereignis sogar auf einer Briefmarke verewigt.