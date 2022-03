In ihrem Wohnhaus : Ukrainische Schauspielerin bei Angriff auf Kiew getötet

Trauer um Oksana Shvets. Die ukrainische Schauspielerin wurde bei einem Angriff in Kiew im Ukraine-Krieg getötet. Sie wurde 67 Jahre alt.

Wie das Young-Theater in Kiew und auch der britische «Independent» berichtet, starb die Ukrainerin am Donnerstag, 17. März, bei einem Raketenangriff auf Kiew. Laut Medienberichten befand sich die Schauspielerin in ihrem Wohnhaus. Am Theater war Shvets als Ensemblemitglied beschäftigt. Die ukrainische Lokalzeitung «Kyiv Post» bestätigte den Tod der Schauspielerin auf Twitter.