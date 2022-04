Kein Münzgeld fürs Parkticket : Ukrainischer Millionär bedroht 17-Jährigen wegen fünf Euro mit Messer

In Wien musste sich ein geflüchteter Ukrainer wegen Erpressung vor Gericht verantworten. Der Mann, der pro Monat etwa 30.000 Euro verdienen soll, hatte einen Jugendlichen wegen fünf Euro mit einem Messer bedroht.

In Wien musste am Dienstag ein Millionär wegen fünf Euro vor Gericht erscheinen. Der Ukrainer und seine Familie flüchteten erst kürzlich vor den russischen Invasoren aus ihrem Heimatland nach Österreich. Im teuren Mercedes fand sich auch Platz für «enormes Barvermögen sowie das Gold seiner Frau», wie im Zuge des Gerichtstermins bekannt wurde.

Es ist wohl die große Menge Bargeld, die dem Unternehmer zum Verhängnis wurden: Nach seiner Flucht quartierte er sich mit seiner Familie in einer Wohnung in Wien ein. Am 12. März ging er aus und konsumierte viel Alkohol. Zurück in der Wohnung war der Ukrainer fest davon überzeugt, dass jemand 30.000 Dollar von seiner Bargeldreserve gestohlen habe.