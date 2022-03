England : Ukrainischer Oligarch tot in Garage aufgefunden

Am Montag starb der ukrainische Milliardär Michail Watford (66) auf seinem Anwesen im Landkreis Surrey in England. Sein Umfeld rätselt über Umstände des Todes.

Boris Johnson kündigte an, dass er Vermögenswerte von russischen Oligarchen in Grossbritannien einfrieren werde.

Michail Watford mit seiner Ehefrau Jane, (41). Er starb am Montag auf seinem Anwesen in England.

Am Montagnachmittag wurde der ukrainische Oligarch Michail Watford tot auf seinem Anwesen im englischen Virginia Waters aufgefunden. Laut der «Sun» war es der Gärtner, der den 66-Jährigen entdeckte und die Rettungskräfte rief. Doch für den Milliardär kam jede Hilfe zu spät.

Beinflusst von der Aktualität?

Das Umfeld des Verstorbenen kann diese Aussage der Behörde nicht nachvollziehen. Ein Freund der Familie sagte zu der «Sun»: «Sein Geisteszustand könnte durch die Situation in der Ukraine beeinflusst worden sein.» Der Zeitpunkt seines Todes parallel zur russischen Invasion in die Ukraine sei sicherlich kein Zufall gewesen.

Eine andere Quelle vermutet gegenüber der Zeitung, Watfords Tod könne auch mit dem Umstand zusammenhängen, dass am selben Tag Englands Premier Boris Johnson bekanntgab, Vermögenswerte von russischen Oligarchen zu beschlagnahmen oder einzufrieren.

Mikhail Watford lebte mit seiner estnischen Frau Jane, ihren beiden Kindern und einem älteren Sohn aus erster Ehe, in einer 18 Millionen Pfund teuren Villa auf dem Wentworth Estate. Der 1955 in der damals zur Sowjetunion gehörenden Ukraine geborene Michail Tolstoscheja machte sein Vermögen mit Öl und Gas, bevor er in Grossbritannien ein Immobilienimperium aufbaute. Als er dorthin zog, änderte er seinen Nachnamen zu Watford.