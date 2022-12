Spendenkampagne : Ukrainisches Feuerwehrauto steht als Kriegsdenkmahl auf dem Kirchberg

KIEW/LUXEMBURG – Als Erinnerung an das Kriegsgeschehen hat der Verein «LUkraine asbl» ein von Minen zerstörtes Feuerwehrauto nach Luxemburg geschafft. Nun werden Spenden für neue Rettungsfahrzeuge für die Ukraine gesammelt.

Dieses ukrainische Feuerwehrauto wurde im März in der Nähe von Kiew durch eine Mine zerstört.

Auf dem Kirchberg steht bis zum 28. Dezember ein Feuerwehrauto. Es ist zerbeult und gezeichnet von der Tragödie, in die es 2000 Kilometer von seinem jetzigen Standort verwickelt war. Das Auto war im März in der Ukraine im Einsatz, als eine Löschtruppe unweit vom Stadtzentrum Kiews in einem Wohnort einen Brand bekämpfen sollte. Das Feuerwehrauto fuhr dabei jedoch über eine Mine, wodurch zwei Fahrzeuge zerstört und acht Feuerwehrleute schwer verletzt worden sind. Einem von ihnen musste sogar ein Bein amputiert werden.