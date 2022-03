Luxemburg – ULC fordert «sofortige» Steuersenkung auf Kraftstoffe

Dass die Kraftstoffpreise im Großherzogtum explodiert sind, dürfte mittlerweile auch Radfahrern aufgefallen sein. Erst vergangenen Freitag und nun erneut am heutigen Donnerstag – auf bislang unbekannte Höhen, die am Donnerstag auch den luxemburgischen Verbraucherverband (ULC) alarmiert haben. «Der Benzinpreis explodiert und die Regierung sieht hilflos zu und hat offensichtlich kein Konzept, um diesen ständigen Preissteigerungen entgegenzuwirken», bedauert die ULC in einer Pressemitteilung. Energieminister Claude Turmes wird sich am Donnerstag um 14 Uhr zur Preisexplosion an den Zapfsäulen äußern.