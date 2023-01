Öffentliche Drohung : Um 100.000 Euro betrogen – Pietro Lombardi ist sauer

Wieder einmal plauderte Pietro Lombardi (30) mit seiner Verlobten und Bald-Mama Laura Maria Rypa (27) in seinem «On/Off»-Podcast. Dieses Mal war der Sänger aber sehr sauer und er verriet seinen Hörern auch den Grund.

Instagram ist längst kein Hobby mehr für den Ex von Sarah Engels. Immer wieder bewirbt der deutsche Star auch Produkte und wird auch dafür bezahlt. Doch ein Unternehmen nimmt es wohl mit der Entlohnung nicht so genau, wie der 30-Jährige nun enthüllt.

Die Firma, die Pietro (noch nicht) namentlich nennt, soll seine Dienste «öfter» in Anspruch genommen haben, doch Geld hat er dafür keines gesehen. Seit einem Jahr warte er nun schon auf 100.000 Euro, so Lombardi im Podcast. Mit «Klappe halten» ist nun Schluss: Kohle her, sonst mache er das Unternehmen öffentlich.