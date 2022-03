Politische Scheidung : Um diese fünf Punkte werden EU und Briten streiten

Die britische Regierung muss ihre Beziehungen mit der EU nach dem Brexit-Entscheid neu regeln. Um diese fünf grundsätzlichen Punkte geht es.

Nach der Entscheidung für den Brexit erwarten Großbritannien und die Europäische Union (EU) lange und mühsame Verhandlungen. Generell herrscht in Brüssel die Einstellung vor, den EU-Abschied für die Briten so schmerzhaft wie möglich zu machen, um Nachahmer in anderen EU-Ländern abzuschrecken. Die von britischen Brexit-Befürwortern erhofften Handelserleichterungen soll es jedenfalls nicht auf dem Silbertablett geben. Die fünf wichtigsten Punkte, die es zu verhandeln gilt:

• Der Austritt:

• Justiz und Innenpolitik:

Großbritannien hat bereits eine Reihe von Ausnahmen in den Bereichen Justiz- und Innenpolitik für sich beansprucht. Das Land ist vor allem kein Mitglied des pass- und kontrollfreien Schengenraums. Unklar ist, ob es künftig die Wiedereinführung der Visapflicht für Briten in den anderen EU-Staaten und umgekehrt geben wird. Großbritannien beteiligt sich an der EU-Polizeibehörde Europol, erkennt derzeit den EU-Haftbefehl an und tauscht mit den EU-Partnern Daten aus.