190 Millionen Euro: Umbaupläne für Cité Militaire in Diekirch liegen wieder auf dem Tisch

Im Jahr 2018 noch war von einem Baubeginn 2020 und möglichen Erstbezügen ab 2022 die Rede. Doch dann kam die Pandemie dazwischen und das 2017 initiierte Projekt geriet ins Stocken. Ein Gesetzesentwurf, der am Mittwoch von Henri Kox (Déi Gréng), Minister für Wohnungsbau, eingereicht wurde, bringt wieder frischen Wind in das Bauprojekt. Der Entwurf sieht zwei staatliche Finanzpakete in Höhe von insgesamt 190,5 Millionen Euro vor, um die Cité Militaire in Diekirch in einen Wohnkomplex umzuwandeln.