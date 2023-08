LUXEMBURG – Gut mit Geld wirtschaften ist gar nicht so einfach. Eine neue Studie belegt, dass fast 40 Prozent der jungen Bevölkerung des Großherzogtums sogar ziemlich überfordert damit ist.

Umfrage-Ergebnis : Steckt Luxemburgs Jugend schon jetzt in der Schuldenfalle?

Was Finanzkompetenz angeht, werden junge Menschen vom Bildungssystem im Stich gelassen. Pexels (Symbolbild)

Geld allein macht bekanntlich nicht glücklich – es kann einen sogar ziemlich viel Kummer bereiten, wenn man es nicht recht einzuteilen weiß. So geht es laut einer am gestrigen Dienstag vom Marktforschungsunternehmen «Quest» veröffentlichen Studie 38 Prozent der Befragten unter 35 Jahren. Frauen sind offenbar noch unsicherer bei dem Thema, denn hier gibt jede Zweite an, dass sie «Geldfragen überfordern». Ob sie nicht einfach ehrlicher bei der Beantwortung sind als das andere Geschlecht, lässt sich nur mutmaßen. Worüber man allerdings nicht spekulieren muss, ist der hohe Prozentsatz der Befragten, die sich mehr Finanzverständnis wünschen. Dieser liegt nämlich bei üppigen 85 Prozent.

In der Studie wird zudem die These aufgestellt, dass junge Menschen von Eltern und Schule nur unzureichend auf alltägliche finanzielle Fragen vorbereitet werde. Nahe legt dass, auch das Ergebnis zur Befragung rund um das Thema Kredite. Hier sind ein Fünftel der unter 35-Jährigen der Meinung, dieser sei nützlich, wenn man sich einen Urlaub genehmigen möchte. 44 Prozent würden die Finanzspritze beim Kauf von Möbeln in Betracht ziehen.

Angesichts dieser Umfrageergebnisse, werden Rufe nach frühzeitiger Aufklärung in puncto Finanzverwaltung laut. «Wir empfehlen die Einführung eines Kurses zur Vermittlung von Finanzwissen in den Lehrplan der Schulen», betont Jessica Thyrion von der Luxemburger Banken- und Bankiersvereinigung (ABBL).

Die ABBL und ihre Stiftung für Finanzbildung führen seit 2015 im Rahmen der «Woch vun de Suen» Lehrveranstaltung für Grundschulkinder durch. Allein diesem Jahr nahmen 69 Klassen und fast 1000 Schülerinnen und Schüler daran teil. «Abgesehen von den Schülern, die den Wirtschaftszweig belegt haben, hängt die Förderung der Finanzkompetenz alleine von der Sensibilität der Lehrkräfte zu dem Thema ab», erklärt der Finanzprofi.

Über Geld spricht man nicht!

Laut dem Bildungsministerium wurden in den vergangenen Jahren «verschiedene Initiativen» an den Schulen des Landes gestartet. Neben «Woch vun de Suen» kommt dank der Asbl «Jonk Entrepreneuren Luxembourg» auch das Projekt «Notre communauté» in die Schulen, um Kinder schon früh Finanzthemen näher zubringen. Dieselbe Asbl fördert Finanzkompetenz im Übrigen durch die Initiativen «Fit for life» und «Mini-entreprises». Auch Lehrmaterial zum Thema Geld und Verschuldung für Lehrkräfte und Erzieher wird zur Verfügung gestellt.