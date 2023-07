Luxemburg: Umgekippter Lkw sorgt für Stau auf der A13

Am Dienstagnachmittag ist gegen 13.30 Uhr auf der A13 Richtung Esch an der Alzette ein Lkw umgekippt, kurz vor der Anschlussstelle zur A4. Wie die Polizei weiter mitteilt, sei ein Teil der Fracht auf die Fahrbahn geraten. Laut Angaben des ACL handelt es sich um Bauschutt. Ein weiterer Lkw sei ebenfalls in den Unfall verwickelt und habe die Fahrbahn blockiert.