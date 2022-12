Dauerbaustelle : Umleitung an Ehranger Brücke nervt Luxemburg-Pendler

Kein Bauarbeiter weit und breit

Im November seien sogenannte Fahrzeug-Rückhaltesysteme (transportable Schutzeinrichtungen) an den Fahrbahnrändern in beiden Fahrtrichtungen der Moselbrücke Ehrang aufgestellt worden. Dies war notwendig, da die Leitplanken am Fahrbahnrand nach Ansicht der Autobahn GmbH nicht hoch genug sind. Die Konsequenz: Es steht in Fahrtrichtung Luxemburg nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. In entgegengesetzter Richtung bleibt es hingegen bei zwei Fahrstreifen. Und weil nur noch ein Fahrstreifen gen Ehrang führt, ist die direkte Zufahrt zur Brücke aus Richtung Hochwald gesperrt. Denn sonst würden Fahrzeuge aus dieser Fahrtrichtung und solche, die von der A 602 kommend am Anfang der Brücke ungebremst aufeinander stoßen und sich in die Quere kommen.