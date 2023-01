Vatikan : Umstrittener Geistlicher – Kardinal George Pell nach Routineoperation gestorben

Kardinal George Pell ist in der Nacht auf Mittwoch nach einer Routineoperation an der Hüfte verstorben. (Archivbild)

George Pell, der 81 Jahre alt wurde, sei in Rom gestorben , teilte der Erzbischof von Sydney, Anthony Fisher, in der Nacht auf Mittwoch auf seiner Facebook-Seite mit. Das Erzbistum bestätigte der Deutschen Presse-Agentur die Authentizität der Mitteilung. Wie der «Guardian» berichtet, starb Pell am Dienstagabend an den Folgen einer Hüftoperation .

Wer war George Pell?

Pell war als Finanzchef unter Papst Franziskus jahrelang die Nummer drei im Vatikan und der ranghöchste Geistliche in der Geschichte der katholischen Kirche, der wegen Kindesmisshandlung verurteilt wurde. Er soll zwei jugendliche Chorknaben in der Sakristei der St. Patrick's Cathedral sexuell misshandelt haben, als er 1996 Erzbischof von Melbourne war. Im Jahr 2020 wurde Pell jedoch im Berufungsverfahren nach rund 13 Monaten Haft freigesprochen und aus dem Gefängnis entlassen.

Vor geistlicher Tätigkeit als Football-Spieler tätig

Im Jahr 1971 promovierte er an der Universität Oxford in Kirchengeschichte. Vor seiner kirchlichen Tätigkeit spielte er für Richmond in der australischen Football-Liga (AFL). Nur wenige Tage vor seinem Tod nahm Pell an der Beerdigung von Papst Benedikt XVI. teil. Der Erzbischof von Sydney, Anthony Fisher, bestätigte den Tod von Pell in einer Erklärung.