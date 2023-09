Umstrittenes Herbizid: Luxemburgs Regierung bleibt bei «Nein» zu Glyphosat

Die Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat könnte einem Vorschlag der EU-Kommission zufolge verlängert werden. Dem am Mittwoch online gestellten Dokument zufolge könnte das Mittel zehn weitere Jahre eingesetzt werden. Der Entwurf wird am kommenden Freitag mit den EU-Staaten erörtert. «Unser Vorschlag basiert auf wissenschaftlich fundierten Informationen», sagte ein Sprecher der EU-Kommission am Mittwochmittag. Für den Einsatz sind den Dokumenten zufolge bestimmte Bedingungen vorgesehen, etwa Maßnahmen zur Risikominderung. Dabei geht es etwa darum, zu verhindern, dass Glyphosat bei der Anwendung stark verweht wird.

Regierung verweist auf Untersuchung durch Expertengruppe

Im April hatte das Verwaltungsgericht die Entscheidung der Regierung, die Verwendung des Wirkstoffs in Luxemburg ab dem 1. Januar 2021 zu verbieten, für ungültig erklärt. Das Ministerium weist darauf hin, dass am Freitag eine Expertengruppe (Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF) – Phytopharmaceuticals Legislation) den Vorschlag der EU-Kommission analysieren wird.