«Katastrophe für die Umwelt» : Umstrittenes Schieferöl aus den USA – sinken jetzt die Energiepreise?

US-Präsident Joe Biden hat die heimischen Erdölfirmen dazu aufgerufen, ihre Produktion zu erhöhen – auch mit Fracking, einer bei Umweltschützern verpöhnten Bohr-Methode.

Die Methoe für die Gewinnung von Schieferöl ist in den USA wieder im Aufwind – und gleichzeitig hochumstritten

Die USA sind der größte Rohölproduzent der Welt –auch dank Fracking. Dieses erlebt gerade ein Comeback: US-Präsident Joe Biden hat die heimische Fracking-Industrie am Mittwoch dazu aufgefordert, die Produktion hochzufahren. Er will so die Fördermenge erhöhen, um gegen die hohen Erdölpreise anzukämpfen.