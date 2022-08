Luxemburg : Umweltaktivisten haben den Bobësch verlassen

«Unsere Protestaktion war ein voller Erfolg: Wir haben einen großen Zulauf an neuen Unterstützern erhalten», heißt es von den Aktivsten. «Wir haben bewiesen, dass Waldbesetzungen nicht nur in anderen Ländern funktionieren. Wir konnten sehen, dass Luxemburger bereit sind, sich im Kampf gegen den Klimawandel zu engagieren. Auf die Frage von L'essentiel, wie viele Menschen gekommen seien, um sie zu unterstützen, hat das Kollektiv zunächst nicht geantwortet.

Indes hat die Aktivistengruppe angekündigt seine Protestaktion am 22. Oktober am Bahnhof Niederkerschen/Sassenheim fortzusetzen. «Um der Regierung und allen, die für den Bau der Umgehungsstraße gestimmt haben, eine weitere Chance zu geben, ihre Position zu überdenken, möchten wir sie zu einem Spaziergang durch die betroffenen Grundstücke einladen», erklären die Aktivisten in einer Pressemitteilung. Die vom «Bobibleift»-Kollektiv organisierte und von dem Biologen Roger Schauls geführte Wanderung «wird die Bedeutung und Einzigartigkeit des Bobësch und des Zämerbësch enthüllen». Außerdem sollen Experten aufklären welche Bedeutung solche Wälder in Bezug auf die Klimakrise haben.