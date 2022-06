Wegen Dürre und Hitzewelle: Umweltministerium mahnt Luxemburger zum Wassersparen

Am kommenden Samstag sind Temperaturen von bis zu 35 Grad zu erwarten, mit 31 Grad wird es am Sonntag nur unwesentlich «kühler». Der staatliche Wetterdienst Meteolux hat entsprechend bereits die Warnstufe Gelb ausgegeben. «Der Verbrauch von Trinkwasser steigt immer mit steigenden Temperaturen, vor allem bei Temperaturen jenseits der 30 Grad», erklärt das Wasserwirtschaftsamt in einer Mitteilung vom Donnerstag.