«Etikettenschwindel»: Umweltverbände klagen gegen grünes EU-Label für Atomkraft und Gas

Greenpeace und weitere Umweltorganisationen ziehen gegen die europaweite Einstufung von Erdgas und Atomenergie als «nachhaltig» vor Gericht. Greenpeace, der BUND, der WWF und andere reichten am Dienstag beim Gericht der Europäischen Union in Luxemburg Klagen gegen die EU-Kommission ein, wie die Umweltschützer mitteilten. Sie werfen der Behörde von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen «Greenwashing» vor.

Atomenergie und Gas tragen seit Anfang 2022 in der Europäischen Union eine Art Ökosiegel. Grundlage ist die sogenannte Taxonomie-Verordnung zur Klassifizierung nachhaltiger Energiequellen von 2020, die die Kommission um diese beiden Energiequellen erweiterte. Konkret können damit Finanzprodukte wie Fonds als «nachhaltig» beworben werden, auch wenn sie Investitionen in Gas- oder Atomkraftwerke vorsehen.

«Atom und Gas können nicht nachhaltig sein», erklärte dazu die Geschäftsführerin von Greenpeace Deutschland, Nina Treu. «Grünes Geld darf nicht für Industrien missbraucht werden, die uns erst in die Natur- und Klimakrise geführt haben. Es muss in erneuerbare Energien und den zukunftsfähigen Umbau hin zu einer sozial-ökologischen Wirtschaft fließen.» Nach Greenpeace-Angaben will etwa der französische Atompark-Betreiber Electricité de France (EDF) «grüne Anleihen» an Investoren ausgeben.