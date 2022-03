Konzertsaal : Umzug des «Atelier» sorgt für Streit in Hollerich

LUXEMBURG – Der neue Standort des Atelier heizt die Diskussion weiter an. Bei einer Versammlung am Donnerstagabend stand der neue Ortseingang «Porte de Hollerich» im Mittelpunkt.

«Wir gehen mit Leidenschaft unserem Beruf nach und was sonst passiert, werden wir dann schon sehen.» Immer gleich fällt die Antwort von Atelier-Direktor Laurent Loschetter aus, wenn er auf die Zukunft des Konzertsaals in Hollerich angesprochen wird. Mehr ist über einen wahrscheinlichen Umzug von der Rue de Hollerich in Bahnhofsnähe auf das Gelände des ehemaligen Schlachthofs in Hollerich nicht zu erfahren.