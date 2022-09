Uiguren : UN-Bericht prangert Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang an

Es gebe «glaubhafte» Foltervorwürfe, heißt es in einem in der Nacht auf Donnerstag veröffentlichten Bericht der scheidenden UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet zur Lage der muslimischen Minderheit der Uiguren in Xinjiang.

1 / 3 Michelle Bachelet bei einer Konferenz zu Menschenrechten. (Archivbild) AFP China hatte sich gegen eine Veröffentlichung des Menschenrechtsberichts gewehrt. (Archivbild) AFP In der vergangenen Woche sprach Bachelet von «ungeheurem Druck» von allen Seiten anlässlich der angekündigten Veröffentlichung des Dokuments. (Archivbild) AFP

Die Vereinten Nationen haben «schwere Menschenrechtsverletzungen» in der chinesischen Region Xinjiang angeprangert und sehen mögliche «Verbrechen gegen die Menschlichkeit». So gebe es «glaubhafte» Foltervorwürfe, heißt es in einem in der Nacht auf Donnerstag veröffentlichten Bericht zur Lage der muslimischen Minderheit der Uiguren in Xinjiang.

Das «Ausmaß an willkürlicher und diskriminierender Inhaftierung» von Uiguren und Angehörigen anderer mehrheitlich muslimischer Gruppen könne «internationale Verbrechen, insbesondere Verbrechen gegen die Menschlichkeit» darstellen, heißt es in dem Bericht weiter. Das Dokument wurde nur Minuten vor dem Ende von Bachelets Amtszeit um Mitternacht veröffentlicht.

Report hatte sich verzögert

Der kommunistischen Führung in Peking wird seit Jahren vorgeworfen, in der Region Xinjiang die Bevölkerungsgruppe der Uiguren und andere muslimische Minderheiten systematisch zu unterdrücken. Menschenrechtsaktivisten waren wegen der Verzögerung des Reports frustriert – Bachelet hatte schon vor fast einem Jahr gesagt, ihr Büro sei dabei, den Bericht fertigzustellen. In der vergangenen Woche sprach sie von «ungeheurem Druck» von allen Seiten anlässlich der angekündigten Veröffentlichung des Dokuments.

China hatte sich gegen eine Veröffentlichung des Menschenrechtsberichts gewehrt. Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums hatte den Report am Mittwoch eine «Farce» genannt, «die von den USA und einer kleinen Zahl westlicher Mächte inszeniert wurde». China weist auch regelmäßig alle Vorwürfe zu Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang zurück.