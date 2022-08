USA : UN-Experten prüfen möglichen Rassismus in den USA

Berichte über Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA sorgen immer wieder für Entsetzen – nun prüft ein UN-Ausschuss möglichen grundsätzlichen Rassismus in den USA.

Bei der zweitägigen Sitzung des Ausschusses gegen Rassendiskriminierung soll bis Freitag geprüft werden, ob Washington sich an das Internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung (ICERD) hält.

