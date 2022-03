in Libyen : UN «extrem besorgt» über zunehmende Kämpfe

Die Vereinten Nationen haben sich «extrem besorgt» gezeigt angesichts der sich verschlechternden Lage in Libyen und den dort zunehmenden Kämpfen.

In Libyen war nach dem Sturz und der Tötung des langjährigen Machthabers Al-Gaddafi 2011 ein Bürgerkrieg ausgebrochen, an dem zahlreiche Milizen beteiligt sind.

Bei Angriffen auf bewohnte Gegenden im Raum Tripolis seien in vergangenen Tagen fünf Zivilisten getötet und 28 weitere verletzt worden, darunter Frauen und Kinder, teilte die UN-Unterstützungsmission (UNSMIL) mit. Die Angriffe auf bewohnte Gegenden hätten auf dramatische Weise zugenommen.

Auch Russland beklagte eine Zunahme der Feindseligkeiten in dem Bürgerkriegsland. «Die Umsetzung der Entscheidungen der Berliner Konferenz sind ins Stocken geraten», sagte Außenminister Sergej Lawrow der Agentur Interfax zufolge am Dienstag. Er sprach sich dafür aus, den politischen Prozess gemäß den Beschlüssen wieder aufzunehmen.

Konferenz im Januar

Mitte Januar waren Akteure rund um den Libyen-Konflikt in Berlin zusammengekommen, um die zuvor vereinbarte Feuerpause in Libyen zu festigen und eine konsequente Durchsetzung des Waffenembargos für das Bürgerkriegsland zu vereinbaren. Die Türkei, Russland, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate sind beteiligt und unterstützen die Konfliktparteien mit Waffen oder Soldaten und Milizionären.

Am Samstag war ein Zivilist beim Einschlag einer Rakete in der Nähe von Tripolis getötet worden, wie das Militär der Sarradsch-Regierung mitteilte. Diese macht Haftars Truppen für die Angriffe verantwortlich. In vergangenen Tagen gab es unter anderem Gefechte um die strategisch wichtige Stadt Tarhuna südöstlich von Tripolis.