Afghanistan : UN fordern Taliban zu Ermittlungen gegen ranghohes Mitglied auf

«UN Afghanistan ist alarmiert von den kürzlich erhobenen Vorwürfen der Zwangsheirat und des Missbrauchs einer Frau durch ein früheres Mitglied der De-facto-Regierung», hieß es in einem Tweet der Afghanistan-Mission der UN (Unama) am Freitag. Die Regierenden seien aufgerufen, alle erhobenen Vorwürfe transparent zu ermitteln und die Täter zur Rechenschaft zu ziehen.

Hintergrund ist ein seit Dienstag in sozialen Medien kursierendes Video einer jungen Frau, die sich als Elaha, Medizinstudentinn und Tochter eines pensionierten Armeegenerals, vorstellt. Sie gibt an, vom früheren Sprecher des Taliban-Innenministeriums, Said Khosti, vergewaltigt und später in eine Ehe mit ihm gezwungen worden zu sein. Khosti gilt als enger Verbündeter von Taliban-Innenminister Siradschuddin Hakkani und mächtiges Mitglied von dessen berüchtigten Hakkani-Netzwerk.