Oberster Gerichtshof der USA : UN kritisiert mögliche Abtreibungs-Entscheidung scharf

Die mögliche Entscheidung einen US-weiten Rechtsanspruch auf eine Abtreibung zu kippen, sei ein «heftiger Rückschlag für Frauenrechte» und einen «Verstoß gegen internationale Menschenrechtsstandards».

UN-Menschenrechts-Kommissarin Michelle Bachelet hat sich besorgt über eine mögliche Aufhebung des Rechtsanspruchs auf Abtreibungen in den USA geäußert. «Mögliche Entscheidungen auf nationaler Ebene in den USA, die den fünf Jahrzehnte lang geltenden Schutz sexueller und reproduktiver Gesundheit beenden würden, sind sehr besorgniserregend», sagte Bachelet am Mittwoch bei einem Wirtschaftsforum der Nachrichtenagentur Bloomberg in Panama.