Le soleil qui sort enfin de sa torpeur hivernale et la température qui grimpe au thermomètre vous donne des envies d’évasion ? La côte belge n’attend que vous ! À moins de quatre heures de voiture du Luxembourg, elle est à découvrir sans tarder.

La côte belge évoque évidemment le soleil, la mer et la plage. Mais pour ceux qui aiment troquer leurs tongs contre des chaussures de randonnée, elle offre également de nombreuses forêts, zones dunaires et parcs naturels. Vous pourrez ainsi sillonner les dunes et prairies de la réserve naturelle D’heye à Bredene, découvrir les vestiges de la guerre dans les Sint-Laureinsduinen à Westende ou encore faire une randonnée dans le Calmeynbos à La Panne.

Explorer De Hoge Blekker à Koksijde vous permettra de prendre de la hauteur pour admirer les alentours. Avec ses 33 mètres, c’est la plus haute dune de la bande côtière. Tous ces paysages époustouflants sont aussi à découvrir le long des 43 arrêts du tram du littoral. La plus longue exposition d’Europe y est installée jusqu’au 31 août. 47 photographes ont immortalisé les perles cachées du littoral et les 80 km d’exposition vous permettent de découvrir les nombreux trésors du littoral.

Les amateurs de culture pourront se régaler de nombreuses visites durant leur séjour. La culture et l’art sont deux perles dans l’écrin de la mer du Nord. À Westende, vous pouvez visiter le Monument du Navigateur sur la plage. Si vous allez vous promener du côté d’Ostende, n’oubliez pas de découvrir la plus grande galerie en plein air, The Crystal Ship, et tentez de repérer toutes les œuvres d’art de rue. À Sint-Idesbald, admirez les magnifiques scènes peintes sur les cabines de plage.

Vous partez en famille? La côte belge s’adapte aux envies de chacun tout au long de votre séjour. Les plus petits seront ravis de s’ébattre dans l’une des trois zones de jeux du Duinbossen à De Haan. Envie de barboter avec vue sur la mer ? Visitez le Strandbad, la piscine en plein air de Koksijde-Oostduinkerke. Le circuit inédit de cuistax à Zeebrugge ravira quant à elle autant les grands que les petits ! N’oubliez pas de passer à Knokke-Heist pour découvrir en famille la beauté du parc naturel du Zwin. Le littoral belge est émaillé de villes balnéaires animées dans lesquelles les fans de shopping trouveront aussi leur bonheur. Nieuwpoort est un véritable paradis pour les amateurs de mode. À Knokke-Heist également, les fashionistas seront heureux comme des poissons dans l’eau !

Les visiteurs les plus sportifs pourront faire du littoral leur terrain de jeux. Il y a en pour tous les goûts, que vous soyez un mordu du sport ou plutôt un randonneur du dimanche : de l’initiation au surf au Twins Club Bredene, du VTT dans la prairie de l’Uitkerkse Polder à Blankenberge, ou encore du stand-up paddle à Middelkerke.