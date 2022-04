UN : UN: Mehr als 100 Tote bei Kämpfen zwischen Nomadengruppen im Sudan

Bei Konflikten zwischen zwei Nomadengruppen im Sudan sind erneut Kämpfe ausgebrochen

Bei Kämpfen zwischen zwei Nomadengruppen sind im Sudan innerhalb einer Woche mehr als 100 Menschen getötet worden. Unter den Toten befinden sich sechs Kinder, zwei weitere Kinder werden vermisst, wie die Vereinten Nationen am Mittwoch mitteilten. Rund 2000 Bewohner seien aufgrund der Auseinandersetzungen, die am 29. März begonnen hatten, aus zahlreichen Dörfern um die Ortschaften Gereida und Tulus in der Süd-Darfur-Region vertrieben worden.