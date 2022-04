UN : UN rechnen mit deutlich mehr Katastrophen weltweit

Hochwasser, Dürren, Corona und Hunger: Experten der Vereinten Nationen erwarten eine Verschlimmerung der Lage weltweit. Sie rufen zu besserer Prävention und einem neuen Umgang mit Wahrscheinlichkeiten auf.

Die Welt muss sich einem Bericht der Vereinten Nationen zufolge auf eine deutliche Zunahme von Katastrophen einstellen. Sollte sich die gegenwärtige Entwicklung fortsetzen, werde die Zahl der jährlichen Katastrophen von etwa 400 im Jahr 2015 auf rund 560 im Jahr 2030 ansteigen, hieß es in dem Bericht des Büros der Vereinten Nationen für Katastrophenvorsorge, der am Montag veröffentlicht wurde.

Die Menschen hätten nicht verstanden, wie viel Katastrophen heute schon kosteten, sagte die Leiterin des UN-Büros für Katastrophenvorsorge, Mami Mizutori. «Wenn wir nicht rechtzeitig handeln, werden wir einen Punkt erreichen, an dem wir die Folgen von Katastrophen nicht mehr bewältigen können», sagte sie. «Wir befinden uns einfach in einem Teufelskreis.»

Die Gesellschaft müsse überdenken, wie sie mit Katastrophenrisiken umgehe und wo ihre Prioritäten lägen, hieß es in dem Bericht. Etwa 90 Prozent der Ausgaben für Katastrophen sind derzeit für die Nothilfe bestimmt, nur sechs Prozent für den Wiederaufbau und vier Prozent für die Prävention, sagte Mizutori am Montag. Nicht jeder Wirbelsturm und jedes Erdbeben müsse zu einer Katastrophe führen. Viele Schäden ließen sich durch Vorbereitung und Prävention vermeiden.

Zahl der Todesfälle durch Katastrophen in den vergangenen fünf Jahren deutlich gestiegen

Grund dafür sei, dass sowohl die Corona-Pandemie als auch der Klimawandel Orte erreicht hätten, an denen sie früher nicht vorgekommen seien, wie tropische Wirbelstürme in Mosambik, erläuterte Mizutori. Es ist auch die Art und Weise, wie Katastrophen sich gegenseitig beeinflussten und den Schaden verstärken. Als Beispiel nannte Pulwarty Waldbrände plus Hitzewellen oder den Krieg in der Ukraine plus Nahrungsmittel- und Treibstoffknappheit.