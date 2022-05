WEF in Davos : UN-Vertreter hoffen bei Bekämpfung des Welthungers weiterhin auf Musk

Der Chef des Welternährungsprogrammes hat am WEF im Kampf gegen den Welthunger um die Hilfe der reichsten Männer der Welt gebeten. Musk dürfte aber zurzeit anderweitig beschäftigt sein, dem Tesla-CEO wird vorgeworfen, eine Flugbegleiterin belästigt zu haben.

«Brauchen deine Hilfe, Bruder»

Beasley sagte der Nachrichtenagentur AP in Davos, Musk habe das Geld in eine Stiftung gesteckt. Doch das Welternährungsprogramm habe es nicht bekommen. Er sei aber hoffnungsvoll, sagte Beasley. An die Adresse von Musk gerichtet, sagte er: «Elon, wir brauchen deine Hilfe, Bruder.»

Musk soll Flugbegleiterin belästigt haben

Angesichts dieser Vorwürfe, die am 20. Mai von der Zeitung «Business Insider» publik gemacht wurden, erscheinen auch die in den Tagen zuvor von Musk abgesetzten Tweets in einem anderen Licht. So schrieb der Tesla-Chef am 18. Mai in einem ominösen Tweet, dass «politische Attacken auf seine Person in den nächsten Monaten dramatisch eskalieren» würden. Wenig später kündigte Musk an, künftig für die republikanische Partei zu wählen, weil die Demokraten mittlerweile «eine Partei der Spaltung und des Hasses» seien.