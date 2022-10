New York : UN-Vollversammlung verurteilt Putins Annexionen ukrainischer Gebiete

Die UNO verurteilte am Mittwoch mit großer Mehrheit die völkerrechtswidrigen Annexionen Russlands in der Ukraine.

Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hat Russlands «versuchte illegale Annexion» von vier Regionen der Ukraine mit überwältigender Mehrheit verurteilt. 143 der 193 Mitgliedsstaaten der UN stimmten am Mittwoch für die Resolution, die Moskau auffordert, die völkerrechtswidrigen Annexionen zurückzunehmen. Fünf Länder stimmten gegen den Text, 35 enthielten sich. Die Resolution erhielt damit noch deutlichere Unterstützung als die drei vorangegangenen, die seit der russischen Invasion in die Ukraine am 24. Februar in der Vollversammlung beschlossen wurden.