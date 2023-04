Großregion : Unbekannte beschießen Rettungswagen in Saarbrücken

Unbekannte haben einen Rettungswagen in Saarbrücken der Polizei zufolge mit zwei Stahlkugeln beschossen. Der Wagen sei seitlich getroffen worden, als er vor einer roten Ampel stand, teilten die Behörden in der saarländischen Landeshauptstadt am Montag mit.