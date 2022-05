Saarland : Unbekannte besprühen Blitzer in neongrüner Signalfarbe

MITLOSHEIM – Bislang unbekannte Täter haben im Nordsaarland einen Blitzeranhänger mit neongrüner Signalfarbe besprüht. Offenbar, um ihn für die Autofahrer besser sichtbar zu machen.

Das Fenster sei dabei aber kaum verunreinigt und die Funktionstüchtigkeit daher nur bedingt eingeschränkt worden. Dennoch weist die Polizei darauf hin, dass die Tat kein Kavaliersdelikt darstelle, sondern eine Straftat. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Die Polizei bittet um Hinweise zu Tatverdächtigen an die PI Nordsaarland in Wadern unter Tel. +49 6871 90010 oder per Email an: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de.