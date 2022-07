Illegale Müllentsorgung : Unbekannte entsorgen Sperrmüll und Pappkartons im Wald

Am gestrigen Sonntag wurde die großherzoglichen Polizeibeamten über eine illegale Müllentsorgung in der Montée de la Seitert in Diekirch informiert. Nun suchen die Beamten nach Zeugen des Vorfalls. Das hat die Police Grand-Ducale am heutigen Montag in einer Pressemittleilung bekannt gegeben. Demnach haben Unbekannte Personen Möbelteile und Pappkartons mitten in der Diekricher Natur entsorgt.