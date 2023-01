Police Grand-Ducale : Unbekannte entwenden mehrere Handys während Konzert in der Rockhal

ESCH/BELVAL – Massendiebstahl während eines Events in der Escher Konzerthalle: Am vergangenen Abend haben mehrere Konzert-Gäste gestohlene Mobiltelefone beklagt. Tatverdächtige soll es derzeit noch nicht geben.

Bei einem Konzert in der Rockhal wurden am Dienstagabend mehrere Mobiltelefone gestohlen, wie die großherzogliche Polizei am heutigen Mittwoch bestätigt. Die Police Grand-Ducale wurde im Laufe des vergangenen Abends von zahlreichen Konzert-Besuchern auf die Vorfälle aufmerksam gemacht und «mehrere Patrouillen begaben sich an den Ort des Geschehens, um die Beschwerden aufzunehmen», heißt es in dem Polizeibericht.