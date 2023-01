Saarland : Unbekannte haben Geldtransporter überfallen und sind auf der Flucht

SAARLOUIS-LISDORF – Am Freitagmorgen ist auf offener Straße ein Geldtransporter überfallen worden. Nach einem Schusswechsel zwischen den Beteiligten und einer Explosion im Transporter sind die Täter nun auf der Flucht.

In Saarlouis-Lisdorf wurde am heutigen Freitagmorgen um kurz vor acht Uhr ein Geldtransporter überfallen. Wie die Polizei des Saarlands mitgeteilt hat, haben bisher unbekannte Täter dem Fahrzeug an einer Kreuzung aufgelauert. Sie hätten den Geldtransporter gerammt, als dieser abbiegen wollte. Anschließend sollen die Täter das Feuer auf den Transporter eröffnet haben, woraus ein Schusswechsel entbrannt sei.