Karoline Preisler: Unbekannte schicken deutscher Politikerin per Post einen Strick zu 

«Was so eine Zusendung mit meinen Angehörigen und mir macht, nehme ich echt persönlich», schreibt sie auf Twitter.

Der deutschen Juristin und FDP-Politikerin wurde per Post ein vier Meter langer Strick zugeschickt, wie sie am Samstag auf Twitter veröffentlichte. Am Dienstag machte sie dann bekannt, dass sie nicht die einzige Betroffene sei. Die Behörden habe sie bereits eingeschaltet.