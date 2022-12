Saarland : Unbekannte schlagen Taxifahrerin ins Gesicht und flüchten

NEUNKIRCHEN/WALLERFANGEN – Am Freitagabend gab es mehrere Fälle von körperlichen Angriffen auf Taxifahrer. Während die Polizei des Saarlandes einen mutmaßlichen Täter fassen konnte, sind zwei weitere auf der Flucht. Die Polizei bittet um Mithilfe von Zeugen.

Einer der Täter versuchte, sich vor den Taxifahrern in einer Bank-Filiale zu verstecken. (Symbolbild) Getty Images/iStockphoto

Am Wochenende hat es mehrere körperliche Angriffe auf Taxifahrer gegeben. Wie der Saarländische Rundfunk berichtet, waren eine Taxifahrerin in Neunkirchen und zwei Taxifahrer in Wallerfangen betroffen.

Die 56-jährige Taxifahrerin chauffierte am Freitagabend zwei Unbekannte von einer Gaststätte in St. Ingbert nach Neunkirchen. Am Ziel soll einer der Passagiere gesagt haben, er würde der Taxifahrerin das Geld durch das Seitenfenster reichen. Stattdessen soll er die Frau aber plötzlich mit der Faust gegen den Kopf geschlagen haben, wodurch die Fahrerin leicht verletzt worden sei. Anschließend, so berichtet die Polizei, sind die beiden dunkel gekleideten Männer zu Fuß geflüchtet. Die Täter sollen zwischen 18 und 20 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06821/2030 bei der Polizei melden.

Auch der zweite Vorfall ereignete sich am Freitagabend. Ein alkoholisierter 24-Jähriger aus Merzig hat sich mit dem Taxi von Saarlouis zu einem nahegelegenen Bordell fahren lassen. Da er nicht genug Geld dabeihatte, wollte er zunächst zu einer Bank gefahren werden, so der SR. Weil der Mann sich verdächtig lange in der Bank Filiale aufgehalten haben soll, sei der Taxifahrer zusammen mit einem herbeigerufenen Kollegen in die Filiale gegangen. Daraufhin sei ein Streit entbrannt, bei dem der betrunkene Mann den beiden Taxifahrern mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Anschließend sei der 24-Jährige geflüchtet. Kurz darauf konnte die Polizei den Flüchtigen festnehmen. Diesen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Taxibetruges.