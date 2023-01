Luxemburg : Unbekannte sind in Haus eingebrochen – Bewohner schliefen eine Etage drüber

DÜDELINGEN – In der vergangenen Nacht sind Unbekannte durch ein eingeschlagenes Fenster in ein Haus eingedrungen und konnten mit ihrer Beute unbemerkt flüchten. Es war nicht der einzige Einbruch, der kürzlich stattgefunden hat.

In der Nacht auf Freitag sind Einbrecher in ein Wohnhaus der Rue de la Fontaine in Düdelingen eingebrochen. Wie die Police Grand-Ducale mitteilte, fand der Einbruch zwischen 0.30 Uhr und 7.30 Uhr statt. Die Bewohner waren während der Tat auch im Haus.

Weiterer Einbruch in Strassen

Ein weiterer Einbruch hat sich am Donnerstag zwischen 7.30 Uhr und 13.20 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Rue Ignaz Semmelweis in Strassen ereignet. Es seien verschiedene Wertgegenstände, darunter auch Schmuckstücke, entwendet worden. Der oder die Täter sollen über die Rückseite des Hauses eingedrungen sein, wo sie eine Küchentür aufbrachen. In beiden Fällen wurde Anzeige erstattet, es wurden Fingerabdrücke genommen und Untersuchungen eingeleitet.