Luxemburg : Unbekannte sprengen Geldautomat in Esch/Sauer

ESCH/SAUER – Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Geldautomaten aus einer Gebäudewand herausgesprengt. Die Täter flüchteten.

Zum zweiten Mal in einer Woche haben unbekannte Täter in Luxemburg einen Geldautomaten gesprengt. In der Nacht auf Dienstag wurde gegen 2 Uhr morgens der Geldautomat in der Rue du Moulin aus einer Gebäudewand herausgesprengt. Der oder die Täter konnten nach der Tat unerkannt flüchten, wie die Polizei am Dienstag mitteilt.