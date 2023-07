Großregion: Unbekannte sprengen Geldautomaten in Berg in der Pfalz

Unbekannte haben einen Geldautomaten in Berg (Landkreis Germersheim) gesprengt und dabei einen erheblichen Schaden verursacht. Bei der Explosion in einer Bankfiliale in der Nacht zum Montag sei ein Gebäudeschaden in Höhe von rund 100.000 Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Die Täter erbeuteten Geld in nicht näher genannter Höhe, sagte eine Polizeisprecherin am Montag.