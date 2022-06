Zeugenaufruf : Unbekannte stehlen Wohnwagen auf Campingplatz

MÜLLERTHAL – Ein grauer Wohnwagen ist am hellichten Tag von einem Campingplatz gestohlen worden. Die Polizei sucht nun nach Personen, die Angaben zu dem Fall machen können.

Auf einem Campingplatz in der Rue des Moulins im Müllerthal ist am Montag zwischen 8 Uhr und 13 Uhr ein Wohnmobil gestohlen worden. Das teilt die Polizei am Freitag mit.