Luxemburg : Unbekannte überfallen Jugendlichen und lassen ihn schwer verletzt liegen

LUXEMBURG/STADT – Die Polizei bittet etwaige Zeugen um Hinweise bezüglich eines Raubüberfalls in der Hauptstadt. Mehrere Personen haben einen Jugendlichen dabei schwer verletzt.

In der Nacht auf Sonntag haben in Luxemburg-Stadt mehrere Unbekannte einen Jugendlichen ausgeraubt und mit schweren Verletzungen zurückgelassen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 3 Uhr nachts auf einem Fußgängerweg zwischen der Tramstation Philharmonie/Mudam und der Philharmonie. Beteiligt an dem Überfall waren demnach «vier bis fünf junge Personen».