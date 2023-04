Luxemburg: Unbekannte überfallen mit Messer bewaffnet Männer an Tramhaltestelle

Am gestrigen Samstagabend kam es erneut zu einem gewalttätigen Übergriff an einer Straßenbahnhaltestelle im Landeszentrum. Das teilt die Police Grand-Ducale am Sonntag mit. Demnach haben zwei in schwarz gekleidete Männer ihren Opfer an der hauptstädtischen Haltestelle Place de la gare ihre Mobiltelefon aus der Hand gerissen. Als diese sich werten, sollen die mutmaßlichen Angereifer Messer gezückt und sie damit bedroht haben. Nach Angaben den Beamten folgte eine Schlägerei zwischen den Männern, nach der es den Überfallopfern gelungen sei, ihre Smartphones zurück zu ergattern.