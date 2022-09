Zeugenaufruf : Unbekannte zerkratzen in Bonneweg 20 Autos

LUXEMBURG/STADT – Besitzer von rund 20 Autos in mehreren Straßen haben ihre Fahrzeuge am Dienstag beschädigt vorgefunden. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Nacht auf Dienstag haben ein oder mehrere Personen rund 20 Autos zerkratzt, wie die Police Grand-Ducale am Mittwochmittag mitteilt. Demnach befanden sich die betroffenen Fahrzeuge in der Rue des Romains, Rue Jules Fischer, Rue Xavier de Feller, Rue Jean-François Gangler und der Rue Pierre Krier.