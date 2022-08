Die großherzogliche Polizei hat am Samstagmorgen einen Zeugenaufruf gestartet, nachdem in den frühen Morgenstunden Beschädigungen an einem fest installierten Radargerät entdeckt wurden. Es handelt sich um die Radaranlage, die entlang der N7 Höhe Lipperscheid installiert ist. «Die Tat wurde gegen 6.30 Uhr festgestellt», teilt die Polizei mit. Das Gerät wurde von seinem Sockel gelöst und umgeworfen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeistation Diekirch zu wenden.