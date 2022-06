Zeugenaufruf : Unbekannter schießt in Zolwer auf geparkten Lkw

ZOLWER – Die Polizei sucht nach einer Person, die am Sonntagabend mit einer Schusswaffe auf einen Lkw gefeuert hat.

Ein Unbekannter hat am Sonntagabend gegen 21.15 Uhr in Zolwer mit einer Waffe auf einen geparkten Lkw geschossen. Das teilt die Police Grand-Ducale am Dienstag mit. Das Fahrzeug hatte zu dem Zeitpunkt auf einem Gelände nahe der Rue de Sanem gestanden.