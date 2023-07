Luxemburg: Täter nach bewaffnetem Tankstellen-Überfall in Wormeldingen auf der Flucht

Mit einem Messer bewaffnet hat ein «unter 30-Jähriger» am gestrigen Samstagabend eine Tankstelle in Wormeldingen überfallen, wie die Police Grand-Ducale am Sonntag berichtet. Dieser habe mit seiner Waffe die Angestellte bedroht und so den Kasseninhalt der Tankstelle erbeutet. Anschließend sei er über die Hintertür in Richtung Wormeldinger Zentrum geflüchtet, heißt es von den Beamten.